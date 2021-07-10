10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kosovalı oyuncunun da sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takımdan ayrılacak oyuncuları açıklayacağı tarihi belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2021

Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu

Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muriqi'nin takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu

Takvim'in haberine göre; Muriqi satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Kosovalı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve bini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Dev transfer planı! Transferde Mesut Özil taktiği Dev transfer planı! Transferde Mesut Özil taktiği
Adı F.Bahçe ile anılmıştı! Yeni takımı... Adı F.Bahçe ile anılmıştı! Yeni takımı...
F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! Maç özeti F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! (Maç özeti)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör