Takvim'in haberine göre; Muriqi satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Kosovalı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve bini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.

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