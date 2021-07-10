Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kosovalı oyuncunun da sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri'nin takımdan ayrılacak oyuncuları açıklayacağı tarihi belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.
Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muriqi'nin takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek.
Takvim'in haberine göre; Muriqi satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma posiyonuyla birlikte Kosovalı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve bini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.
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