Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımı Dallas Mavericks kancası!
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, sarı lacivertlilerin başında yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde beklenen başarıyı gösteremese de Sırp koç ile yola devam edilme kararı verilmişti. Ancak Kanarya'ya sürpriz bir haber geldi. NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Kokoskov'a talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından basketbol takımının başına getirilen Igor Kokoskov'a NBA'den talip çıktı.
Aktarılan bilgilere göre Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, Igor Kokoskov'u yardımcı koç olarak takımın başına getirmek istiyor.
LUKA DONCIC İLE YENİDEN...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, 2017'de Slovenya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan Kokoskov'un, Dallas'ta forma giyen eski öğrencisi Luka Doncic ile yeniden buluşabileceği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Kokoskov'u transfer etmek için Dallas'ın, Fenerbahçeli yetkililerle iletişime geçeceği kaydedildi.
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