10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın son hali şaşırttı!
EURO 2020 kadrosunda bulunan ve milli aranın ardından Fenerbahçe'nin kampına katılan Ozan Tufan'ın kilo aldığı iddiaları gündeme gelmişti. 26 yaşındaki yıldızın son hali şaşırttı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Ozan Tufan, turnuvadan elendikten sonra gittiği tatilde kilolu haliyle dikkat çekmişti. Fenerbahçeli yıldız, takımının Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kamp çalışmalarına katıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milli iznin ardından kampa katılan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kilo problemleriyle gündem olan Ozan, yine kontrolü kaybettiği iddialarını yalanlayan bir fizikle Topuk Yaylası'na geldi.
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