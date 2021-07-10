10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın son hali şaşırttı!

Ozan Tufan'ın son hali şaşırttı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.07.2021

EURO 2020 kadrosunda bulunan ve milli aranın ardından Fenerbahçe'nin kampına katılan Ozan Tufan'ın kilo aldığı iddiaları gündeme gelmişti. 26 yaşındaki yıldızın son hali şaşırttı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Ozan Tufan, turnuvadan elendikten sonra gittiği tatilde kilolu haliyle dikkat çekmişti. Fenerbahçeli yıldız, takımının Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kamp çalışmalarına katıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milli iznin ardından kampa katılan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kilo problemleriyle gündem olan Ozan, yine kontrolü kaybettiği iddialarını yalanlayan bir fizikle Topuk Yaylası'na geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu F.Bahçe'de Muriqi heyecanı! Kritik tarih belli oldu
Dev transfer planı! Transferde Mesut Özil taktiği Dev transfer planı! Transferde Mesut Özil taktiği
Adı F.Bahçe ile anılmıştı! Yeni takımı... Adı F.Bahçe ile anılmıştı! Yeni takımı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör