SATIŞ GELİRİ GEREKİYOR

Deniz Türüç ve Frey'in satışından ne kadar kasaya para girdiği ise net değil. Deniz için 4 milyon Euro iddiası var ama yönetimden henüz açıklama gelmedi. Frey'in bedelsiz satılmış olma ihtimali var.