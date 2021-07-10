Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe zamana karşı yarışıyor! 3 ciddi sorun...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör krizi yaşanmıştı. Yönetim, uzun süren arayışların ardından 2015/2016 sezonunda da sarı-lacivertlileri çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek yeni teknik direktör sorununu çözdü. Fenerbahçe'de hoca sorunu çözülse de yönetim, 3 ciddi sorunla daha karşı karşıya. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör kirizini Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözen Fenerbahçe'de sorunlar bitmiyor. Yönetimi önümüzdeki yaklaşık 40 günlük süreçte zorlu bir mesai bekliyor. Takvim'in haberine göre; başkan Koç ve kurmayları bu süreçte 3 ciddi sorunu çözmek zorunda.
FFP ANLAŞMASININ SON SENESİ
İlk olarak masada UEFA ile devam eden FFP anlaşması var. F.Bahçe sattığı kadar oyuncudan gelen para kadar oyuncu alabiliyor. Zorunlu satın alma nedeniyle Samatta'tan eksi 6 milyon Euro söz konusu.
SATIŞ GELİRİ GEREKİYOR
Deniz Türüç ve Frey'in satışından ne kadar kasaya para girdiği ise net değil. Deniz için 4 milyon Euro iddiası var ama yönetimden henüz açıklama gelmedi. Frey'in bedelsiz satılmış olma ihtimali var.
MAAŞ BÜTÇESİ 44 MİLYON EURO
Yönetim masasındaki 2. sorun ise maaş bütçesi. Bankalar Birliği ile olan anlaşma gereği toplam maaş bütçesi 44 milyon Euro olacak. Bu rakam geçen sezon 55 milyon Euro civarındaydı.
TAKIMDA 37 FUTBOLCU VAR
Bunun için yönetim şu anda 37 olan futbolcu sayısını 20'ye düşürmek zorunda. Çünkü en az 4 futbolcu daha transfer edilecek. Yönetim bir an önce oyucuları elden çıkarma peşinde.
MENAJERLERLE YOĞUN MESAİ
Samatta satış listesindeydi ama kalmak istediğini açıkladı. Bunun yanında Perotti, Zajc, Allahyar, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmak istemiyor. Bu oyuncuların menajerleriyle yoğun mesai yapılıyor.
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