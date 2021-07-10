Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, kulüp kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon hedefim Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı. Mesut, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'dan, Caner Erkin ile olan diyaloglarına, Başkan Ali Koç'tan, takımdaki atmosfere kadar birçok konuda flaş sözler söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mesut, "Bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceğiz. Hedefim Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak" dedi.

Kampın çok iyi geçtiğini; takımdaki herkesin mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayan Türk asıllı Alman futbolcu "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe'ye geldiğimde yüzde yüz konsantre değildim. Corona vardı, 'transferim olacak mı olmayacak mı?' konusu vardı. Gelince huzura kavuşmuştum ama maalesef sakatlandım. Bu sezon kampı yapıyorum, takımla ilk andan beri buradayım. Elimden geldiğince kendimi iyi hazırlamaya çalışıyorum. Sahada elimden geleni de yapacağım. Futbolcu olarak zaten her zaman hazır olmalısın. Fit ve sağlıklıyım. Yüzde yüz hazırım. Ben geldiğimde Fenerbahçe olarak zor bir dönemden geçtik. Önemli olan takımda huzurun olması. Takımda herkes mutlu ve huzurlu. Yüzler gülüyor. Böyle devam edersek, sakatlık olmazsa, bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz. Hedefim Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse camiamıza hediye etmek istiyoruz. Camiamız şampiyonluğu bekliyor. Elimden geldiğince savaşacağım ve camiamıza şampiyonluğu hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:



"Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız."

"Özellikle Caner ile çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz."

"Hocamız takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu…. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli. Fenerbahçeyiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin."

"Bütün camiamızdan ilk önce bize destek olmalarını istiyoruz. Bize güvensinler. Biz futbolcu olarak, ekip olarak, tüm aile olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah da sezon sonunda İstanbul'da hep beraber o şampiyonluğu kutlayacağız."

"İstanbul'a adaptasyon süreci çok güzel geçti. Hanım zaten eskiden İstanbul'da yaşıyordu. Kızım da zaten küçük olduğu için çok farkına varmadı. Zaten arkadaşlar da aile de İstanbul'da olduğu için o konuda çok rahattık. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Eşim çok destek oluyor. Allah razı olsun. Böyle bir eşim, böyle bir kızım olduğu için çok mutluyum. Çok güzel bir aile olduk. Birbirimizi destekliyoruz. Çok mutluyuz."

(EURO 2020 Finali) "Açıkçası iki takımın da sadece bir maçına bakmıştım. Ben İngilizleri biliyorum, İtalya'yı da tanıyorum. Eskiden çok oynardık onlara karşı. Ben İngiltere'yi biraz daha güçlü görüyorum. Kuvvet olarak biraz daha önde görüyorum. Ama taktik konusunda İtalyanları biraz daha önde görüyorum. Güzel bir maç olacak. İyi olan kazansın."

"Formaları çok güzel buldum. Tanıtımında yer aldım. Formayı önceden görme ve giyme şansım oldu. Benim favori formam her zaman çubukludur. İnanılmaz yapmışlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O formayı inşallah Kadıköy'de giyip büyük galibiyetler, zaferler yaşarız"

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