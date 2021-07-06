06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Abel Ferreira'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Ferreira’dan Fenerbahçe itirafı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti. Portekizli çalıştırıcı, "Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti. Portekizli çalıştırıcı, "Bana teklif yaptılar. 2.5 milyon euro önerdiler ancak kabul etmedim. Palmeiras bir yaşam biçimi. Burada kendimi iyi hissettiğim sürece ayrılmam" ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki Ferreira, Palmeiras ile Libertadores Kupası'nı kazanmıştı.
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