2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe U19 ile Trabzonspor U19 karşı karşıya geldi. Maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken mücadelenin ardından Arda Güler sosyal medyaya damgasını vurdu. Genç 10 numara, yeteneğiyle herkesin büyük beğenisini kazandı. Peki Arda Güler kimdir? İşte genç yıldız adayı hakkında detaylar ve attığı goller... | Son dakika spor haberi (FB TS haberleri)

2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşmada Trabzonspor 2. dakikada Muhammet Akpınar'la öne geçti.

Trabzonspor'da 44. dakikada Mustafa Köroğlu uzaklardan harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 16. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fenerbahçeli futbolcunun şutunda Trabzonsporlu kaleci Kağan topu son anda çizgiden çıkardı. Fenerbahçeli oyuncular gol itirazı yaparken, VAR kontrolünün ardından "Devam" kararı onandı.

2. yarıda Fenerbahçe, 80. dakikada Yiğit Efe Demir'in golüyle farkı 1'e indirdi. 86. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem öncesinde ofsayt olduğu kararını verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor, 2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 6-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile damga vuran Arda Güler bu maçta da klas hareketleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 16'lık yıldızın maçta attığı çalım sosyal medyada gündem olurken Arda oyunuyla alkış alan isimler arasına girdi.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da doğdu.15 yaşındaki genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıktı.

Gençlerbirliği'ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce Fenerbahçe altyapısına katıldı. Fenerbahçe U14, U15, U16 takımlarında forma giyen genç futbolcu, 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Sol ayak olan genç Arda, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı idol olarak görüyor.

Arda, Fenerbahçe'ye katıldığı dönemde "taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum takıma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum" demişti.

ATTIĞI GOLLER

FENERBAHÇE U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI ÖZETİ

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