10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sime Vrsaljko’nun sağlık raporları istendi

Vrsaljko’nun sağlık raporları istendi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Kanarya, sağ beke gündemde olan Atletico Madrid'li Sime Vrsaljko'nun transferinde deyim yerindeyse yoğurdu üfleyerek yiyor!.. Diego Perotti'deki sıkıntıyı tekrar yaşamak istemeyen sarı- lacivertliler, Hırvat bekin sağlık raporlarını talep etti.

Kanarya, sağ beke gündemde olan Atletico Madrid'li Sime Vrsaljko'nun transferinde deyim yerindeyse yoğurdu üfleyerek yiyor!.. Diego Perotti'deki sıkıntıyı tekrar yaşamak istemeyen sarı- lacivertliler, Hırvat bekin sağlık raporlarını talep etti. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçırmıştı.

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