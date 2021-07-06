06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bologna Dimitrios Pelkas'a talip oldu

Pelkas'a İtalyan kancası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon 10 gol+8 asist ile parlak bir performans çizen Pelkas’a Bologna talip oldu. İtalyan ekibinin, kısa süre içerisinde F.Bahçe ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, transfer için 8 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi. (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon 10 gol+8 asist ile parlak bir performans çizen Pelkas'a Bologna talip oldu. İtalyan ekibinin, kısa süre içerisinde F.Bahçe ile görüşmelere başlayacağı belirtilirken, transfer için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
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