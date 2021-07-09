Son dakika transfer haberi: Jose Mourinho'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Edin Dzeko'ya özel toplantı!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Edin Dzeko'nun geleceği merak konusu. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, tecrübeli oyuncu ile özel bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli hoca Dzeko'ya, onu ilk 11'de düşündüğünü söyledi. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)
La Gazzeta dello Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, tüm teknik heyetiyle beraber Edin Dzeko ile bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda Mourinho, Dzeko'ya planlarında olduğunu, ilk 11'de düşündüğünü ve önümüzdeki sezon takımın yıldızı olacağını belirtti.
Edin Dzeko'nun moralinin bu toplantı sonrasında düzeldiği ve yeni sezon için Roma'da kalmaya karar verdiği kaydedildi.
MAAŞI 7.5 MİLYON EURO
Roma yönetiminin ise 7.5 milyon Euro maaşı olan ve takımın en çok kazananı durumundaki Edin Dzeko için gelecek teklifleri dinleyecek. Ancak, 7.5 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Bosnalı golcüye iyi bir teklifin gelmesi beklenmiyor.
GEÇEN SEZON 18 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
2015 yazında toplam 15 milyon Euroluk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 35 yaşındaki Dzeko, geçen sezon oynadığı 38 resmi maçta 13 gol atıp 5 asist yaptı.
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