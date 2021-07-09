Geçtiğimiz günlerde takımın başına Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'nin, hoca adayları arasında yer alan Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu. Deneyimli çalıştırıcı, İtalya'nın Lazio takımı ile anlaştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Uzun bir süredir arayışta olduğu teknik direktörü bulan Fenerbahçe, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirmişti. O dönem sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim vardı. Bunlardan biri de Arjantinli çalıştırıcı Maurizio Sarri'ydi.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaştı. Kariyerinde Chelsea, Napoli, Juventus gibi önemli kulüplerde görev alan Sarri, Lazio atkısıyla ilk pozunu da verdi.

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