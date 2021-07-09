Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde takımın başına Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'nin, hoca adayları arasında yer alan Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu. Deneyimli çalıştırıcı, İtalya'nın Lazio takımı ile anlaştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Uzun bir süredir arayışta olduğu teknik direktörü bulan Fenerbahçe, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirmişti. O dönem sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim vardı. Bunlardan biri de Arjantinli çalıştırıcı Maurizio Sarri'ydi.
62 yaşındaki deneyimli teknik adam, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaştı. Kariyerinde Chelsea, Napoli, Juventus gibi önemli kulüplerde görev alan Sarri, Lazio atkısıyla ilk pozunu da verdi.
🎙 Mister #Sarri si presenta— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 9, 2021
"𝑳𝒂𝒛𝒊𝒐, 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐𝒄𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆"
➡️ https://t.co/U3CBjadgso pic.twitter.com/MVtHLd8hVK
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