05 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! "2 takımdan ciddi teklif aldık"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla yükselen bir grafik çizdi. Milli futbolcunun transferi de bir yandan merak konusu olurken, menajeri Erkan Afacan açıklamalarda bulundu. Afacan ayrıca bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun transferine de değindi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı. Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira geldi. Sarı-lacivertli takımda mevcut kadro ile ilgili Pereira'nın rapor vermesi ve yönetimin ona göre hareket etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık

Mert Hakan'ın menajeri Erkan Afacan, Milliyet'e milli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afacan gelen teklifi ilk kez duyurdu. Öte yandan bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu ile yakınlığı ile bilinen Afacan, Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık

Fenerbahçe'de devre arasında iki takımdan ciddi teklif aldık. O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Bu teklif sonrası Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi. Biz sadece bize gelen teklifleri Emre hocaya ilettik.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık

Şu an içinde Mert Hakan'ın kafasındaki tek düşünce daha fazla yararlı olup büyük Fenerbahçe taraftarına faydalı olmak istiyor. Mert Hakan'ın kulübe aidiyet duygusu çok yüksek. Mert Hakan'ın hedefi burada oynayan diğer oyuncular gibi önce şampiyonluk yaşamak daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek, başarılı istiyor.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık

Mert Hakan sezon başında Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Fıtık sorunu nedeniyle Fenerbahçe'de doğal olarak sıkıntılarıyla oynadı. Bu sakatlık ara ara performansını etkiledi. İlk sezon için performans açısından üzerine koyarak devam etti.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık

Mert dinamik bir orta saha oyuncusu ve hiçbir zaman pes eden ve ya da küsen yapısı olamadı. Kazanmak üzerine kurulu oyun duygusu var. Bunu üst seviyede tutmaya çalışıyor ve bu odak onun futbolunun en güzel yanı.

Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! 2 takımdan ciddi teklif aldık

"Yurt dışında takip ettiğimiz genç oyuncuları tekrar izleme fırsatı buldum, gelişimlerini gözlemledim" diyen Afacan, son dönemin yükselen yıldızı Okay Yokuşlu için, "Okay inanılmaz kültürlü, çalışmayı çok seven bir yapıya sahip. Kendisiyle çok yakın ilişkim var. Okay'ın elinde İngiltere'den bir teklif var. Okay İngiltere'de kendini çok geliştirdi ve üstüne koymaya devam etti. West Bromwich kulübü Okay'a büyük tecrübe oldu. İki ayağını kullanan modern bir orta saha oyuncusu ve onun adına çok seviniyorum. Türkiye'de kariyerini sürdürme konusu şu anda 2. planda" ifadelerini kullandı.

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