Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması! "2 takımdan ciddi teklif aldık"
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla yükselen bir grafik çizdi. Milli futbolcunun transferi de bir yandan merak konusu olurken, menajeri Erkan Afacan açıklamalarda bulundu. Afacan ayrıca bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun transferine de değindi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı. Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira geldi. Sarı-lacivertli takımda mevcut kadro ile ilgili Pereira'nın rapor vermesi ve yönetimin ona göre hareket etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Mert Hakan'ın menajeri Erkan Afacan, Milliyet'e milli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afacan gelen teklifi ilk kez duyurdu. Öte yandan bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu ile yakınlığı ile bilinen Afacan, Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'de devre arasında iki takımdan ciddi teklif aldık. O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Bu teklif sonrası Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi. Biz sadece bize gelen teklifleri Emre hocaya ilettik.
Şu an içinde Mert Hakan'ın kafasındaki tek düşünce daha fazla yararlı olup büyük Fenerbahçe taraftarına faydalı olmak istiyor. Mert Hakan'ın kulübe aidiyet duygusu çok yüksek. Mert Hakan'ın hedefi burada oynayan diğer oyuncular gibi önce şampiyonluk yaşamak daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek, başarılı istiyor.
Mert Hakan sezon başında Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Fıtık sorunu nedeniyle Fenerbahçe'de doğal olarak sıkıntılarıyla oynadı. Bu sakatlık ara ara performansını etkiledi. İlk sezon için performans açısından üzerine koyarak devam etti.
Mert dinamik bir orta saha oyuncusu ve hiçbir zaman pes eden ve ya da küsen yapısı olamadı. Kazanmak üzerine kurulu oyun duygusu var. Bunu üst seviyede tutmaya çalışıyor ve bu odak onun futbolunun en güzel yanı.
"Yurt dışında takip ettiğimiz genç oyuncuları tekrar izleme fırsatı buldum, gelişimlerini gözlemledim" diyen Afacan, son dönemin yükselen yıldızı Okay Yokuşlu için, "Okay inanılmaz kültürlü, çalışmayı çok seven bir yapıya sahip. Kendisiyle çok yakın ilişkim var. Okay'ın elinde İngiltere'den bir teklif var. Okay İngiltere'de kendini çok geliştirdi ve üstüne koymaya devam etti. West Bromwich kulübü Okay'a büyük tecrübe oldu. İki ayağını kullanan modern bir orta saha oyuncusu ve onun adına çok seviniyorum. Türkiye'de kariyerini sürdürme konusu şu anda 2. planda" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası