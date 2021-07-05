EURO 2020'de çeyrek final oynama başarısı gösteren İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic'in ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Sarı lacivertliler eski hocası Vitor Pereira ile anlaşırken, Petkovic ise flaş bir açıklamada bulundu. Kanarya ile adı anıldığı sorusu üzerine deneyimli hoca, Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

EURO 2020'de çeyrek finale kadar yükselen İsviçre'de Teknik Direktör Vladimir Petkovic, İspanya maçı sonrasında Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

"HERHALDE MEDYANIN HABERİ YOK"

Fenerbahçe ile ismi bir dönem anılan Petkovic, "Daha önce adınız Fenerbahçe ve Zenit ile anıldı. Neler söylersiniz?" şeklindeki soruya, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, geleceğimle ilgili kararları sadece ben vermiyorum." diye yanıt verdi.

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