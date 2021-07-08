08 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! İrfan Can Kahveci Altay Bayındır ve Ozan Tufan kampa katıldı

F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! İrfan Altay ve Ozan...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ozan Tufan da katıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde salonda gerçekleştirirken, ikinci idman için sahaya çıktı.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ozan Tufan da katıldı.

Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar, idmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, 9 Temmuz'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Fenerbahçe'de milli takımla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan futbolcular, kampa katılmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Ozan Tufan, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'nin sağlık kontrollerinin, Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapıldığı belirtildi.

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