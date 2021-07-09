09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a transfer teklifi! Bologna...
Transfer çalışmaları süren Fenerbahçe'de, Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'a İtalyan kulübü Bologna'nın resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan habere göre, Pelkas için sarı lacivertli kulübe 8 milyon Euro'luk teklif sunulacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bologna'nın Dimitris Pelkas'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, kırmızı-mavili takımın Yunan maestro için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önereceği yazıldı.
27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de geçen sezon 32 maçta 7 gol+8 asist üretmişti.
Kanarya, Pelkas için geçen sezon PAOK'a 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yunan ekibi anlaşma gereği sonraki satıştan da yüzde 20 pay alma hakkına sahip.
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