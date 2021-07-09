Transfer çalışmaları süren Fenerbahçe'de, Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'a İtalyan kulübü Bologna'nın resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan habere göre, Pelkas için sarı lacivertli kulübe 8 milyon Euro'luk teklif sunulacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bologna'nın Dimitris Pelkas'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, kırmızı-mavili takımın Yunan maestro için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önereceği yazıldı.

27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de geçen sezon 32 maçta 7 gol+8 asist üretmişti.

Kanarya, Pelkas için geçen sezon PAOK'a 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yunan ekibi anlaşma gereği sonraki satıştan da yüzde 20 pay alma hakkına sahip.

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