09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a transfer teklifi! Bologna...

F.Bahçe'de Pelkas'a dev teklif! İtalyanlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Transfer çalışmaları süren Fenerbahçe'de, Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'a İtalyan kulübü Bologna'nın resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan habere göre, Pelkas için sarı lacivertli kulübe 8 milyon Euro'luk teklif sunulacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bologna'nın Dimitris Pelkas'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, kırmızı-mavili takımın Yunan maestro için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önereceği yazıldı.

27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de geçen sezon 32 maçta 7 gol+8 asist üretmişti.

Kanarya, Pelkas için geçen sezon PAOK'a 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yunan ekibi anlaşma gereği sonraki satıştan da yüzde 20 pay alma hakkına sahip.

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