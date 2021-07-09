09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız olmayan yeni sezon formaları tanıtıldı!

F.Bahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Fenerbahçe, yeni forma sponsoru Puma ile sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler, düzenlenen basın açıklamasında yeni sezon formalarını tanıttı. Kanarya'nın yeni formalarında yıldız kullanılmaması dikkat çekti. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu. Sarı lacivertli kulüp düzenlenen lansmanda yeni sezon formalarını tanıttı. Kanarya'nın yeni formalarında yıldız olmaması ve ense bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunması dikkat çekti.

İŞTE KANARYA'NIN YENİ FORMALARI

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