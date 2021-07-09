09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, sarı lacivertli formayla verimsiz bir sezon geçirdi. Deneyimli futbolcu ile sözleşme henüz yenilenmedi. Peşinde Süper Lig'den ekiplerin de olduğu Gökhan için, kritik bir görüşme gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun açığa kavuşturulmasının ardından tek gündem transfer...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Steven Caulker ve Serdar Dursun'a resmi imzayı attırırken, takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Hürriyet'in haberine göre; Bu isimlerden biri olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha Sarı-Lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Takım, sezon hazırlıklarına bir hafta önce başlamasına rağmen Gökhan'ın hâlâ davet edilmememesi, yeniden anlaşma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Türk futbolunun son 14 yılına sağ bek olarak damga vuran; kanat bindirmeleri, kafayla attığı ön direk golleriyle yıldızlaşan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'le Karagümrük de ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hem Fenerbahçe hem de Karagümrük'le görüşmelerini sürdürdüğü ve konunun hafta sonuna kadar netleşeceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!

Gökhan'ın ayrılması durumda, kadroda sağ bek olarak Sangare ve Murat Sağlam dışında oyuncu bulunmaması bu mevkiye takviye yapılmasını zorunlu hale getirecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'da ayrılık depremi! Pereira 'kalsın' demişti ama... Kanarya'da ayrılık depremi! Pereira 'kalsın' demişti ama...
Vitor Pereria forvete onu istedi! Transfer... Vitor Pereria forvete onu istedi! Transfer...
Derbi ateşi yandı! F.Bahçe - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da Derbi ateşi yandı! F.Bahçe - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör