Hürriyet'in haberine göre; Bu isimlerden biri olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha Sarı-Lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.