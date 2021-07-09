Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün geleceği belli oluyor!
Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, sarı lacivertli formayla verimsiz bir sezon geçirdi. Deneyimli futbolcu ile sözleşme henüz yenilenmedi. Peşinde Süper Lig'den ekiplerin de olduğu Gökhan için, kritik bir görüşme gerçekleşti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun açığa kavuşturulmasının ardından tek gündem transfer...
Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Steven Caulker ve Serdar Dursun'a resmi imzayı attırırken, takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında.
Hürriyet'in haberine göre; Bu isimlerden biri olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken, tecrübeli futbolcunun bir sezon daha Sarı-Lacivertli kulüpte devam etme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.
Takım, sezon hazırlıklarına bir hafta önce başlamasına rağmen Gökhan'ın hâlâ davet edilmememesi, yeniden anlaşma ihtimalinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor.
Türk futbolunun son 14 yılına sağ bek olarak damga vuran; kanat bindirmeleri, kafayla attığı ön direk golleriyle yıldızlaşan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'le Karagümrük de ilgileniyor.
Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hem Fenerbahçe hem de Karagümrük'le görüşmelerini sürdürdüğü ve konunun hafta sonuna kadar netleşeceği belirtiliyor.
Gökhan'ın ayrılması durumda, kadroda sağ bek olarak Sangare ve Murat Sağlam dışında oyuncu bulunmaması bu mevkiye takviye yapılmasını zorunlu hale getirecek.
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