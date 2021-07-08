Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde 3 yıldız var! Kolasinac, Vrsaljko ve Vedat Muriqi...

TÜRKİYE'YE SICAK

Sağ beke ise Atletico Madrid'de şans bulamayan Sime Vrsaljko düşünülüyor. İspanyol basını, Atletico'nun Hırvat bekten para kazanmak istediğini, oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Roma ve Arsenal'in Vrsaljko için sadece bilgi aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin bu konuda ideal adres olduğu yorumu dikkat çekti. Vrsaljko'nun da Türkiye'de oynama fikrine soğuk bakmadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.