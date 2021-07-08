Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde 3 yıldız var! Kolasinac, Vrsaljko ve Vedat Muriqi...
Fenerbahçe gelecek sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, özellikle bek ve santrfor bölgelerine transfer yapmanın peşinde. Kanarya, sağ ve sol bek bölgesine Vrsaljko ve Kolasinac, forvete ise Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor. Yıldız futbolculardan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kenar bekler ve forvet için gündemdeki isimler Sead Kolasinac, Sime Vrsaljko ve Vedat Muriç. Sol bek Kolasinac için rakip Lazio.
Fotomaç'ın haberine göre; Arsenal'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncunun iki takımdan birini tercih edeceği belirtiliyor. Bosnalı oyuncuya teklifini yapan sarı-lacivertliler, ikna etmek için eski takım arkadaşı Mesuz Özil'i de devreye soktu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'YE SICAK
Sağ beke ise Atletico Madrid'de şans bulamayan Sime Vrsaljko düşünülüyor. İspanyol basını, Atletico'nun Hırvat bekten para kazanmak istediğini, oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Roma ve Arsenal'in Vrsaljko için sadece bilgi aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin bu konuda ideal adres olduğu yorumu dikkat çekti. Vrsaljko'nun da Türkiye'de oynama fikrine soğuk bakmadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
MURİÇ HABER BEKLİYOR
Forvette ilk hedeflerden Vedat Muriç için Lazio'ya kiralama teklifi yapıldı, yanıt bekleniyor. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin onay vermesi halinde Muriç kadroya dahil edilecek. Kosovalı yıldızın da Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Golcü listesinde yer alan Marko Arnautovic'in ise istediği yıllık 4 milyon euro ve 3 senelik sözleşme şartlarının ağır bulunduğu öğrenildi.
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