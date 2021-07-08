VILHENA

Ozan Tufan'a yurt dışından yoğun bir ilgi bulunması Fenerbahçe'nin orta saha arayışlarına girmesine sebep oldu. Krasnodar forması giyen Vilhena, sarı lacivertli ekibin listesine girdi. 26 yaşındaki Hollanda'lı futbolcu merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Bu sezon 35 karşılaşmada oynadı ve 3 gol, 3 asistlik perforans ortaya koydu.