Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko ve Kolasinac gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.
ATABERK DADAKDENİZ
Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
SEAD KOLASINAC
Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
VILHENA
Ozan Tufan'a yurt dışından yoğun bir ilgi bulunması Fenerbahçe'nin orta saha arayışlarına girmesine sebep oldu. Krasnodar forması giyen Vilhena, sarı lacivertli ekibin listesine girdi. 26 yaşındaki Hollanda'lı futbolcu merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Bu sezon 35 karşılaşmada oynadı ve 3 gol, 3 asistlik perforans ortaya koydu.
BENDEGUZ BOLLA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak EURO 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Bendeguz Bolla geldi. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.
SIME VRSALJKO
Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Sime Vrsaljko için resmi görüşmelere başlanacak.
ANDRIY YARMOLENKO
Kanatlarda kaliteli bir isimle devam etmek isteyen Fenerbahçe, Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de iyi bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko için girişimlerini sürdürüyor.
AARON BOUPENDZA
Sarı-lacivertlilerin, Gabonlu forvetin menajeri ile anlaştığı bildirildi. Hatayspor önerilen şartları kabul ederse, Boupendza kadroya dahil edilecek. 24 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 22 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası