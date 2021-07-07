Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereria yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, transfer listesini güncelledi. Yeni listeye Vedat Muriqi, Ezgjan Alioski, Sime Vrsaljko gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.
ATABERK DADAKDENİZ
Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
FABIO BORINI
Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEAD KOLASINAC
Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.
SIME VRSALJKO
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Sime Vrsaljko için resmi görüşmelere başlanacak.
EZGJAN ALIOSKI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile yeni sözleşme imzalamayan Alioski için Galatasaray Trabzonspor'un dışında Fenerbahçe'de devrede. Yıldız futbolcu ve menajeriyle temas kurulacak.
EDIN DZEKO
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi. Dzeko, Jose Mourinho ile görüştükten sonra kararını verecek.
VEDAT MURIQI
Lazio'nun gelecek sezon kadroda düşümediği Kosovalı yıldız Vedat Muriqi için eski kulübü Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi kiralık olarak kadroya katmak için Lazio'ya teklifini iletti.
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