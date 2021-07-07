EDIN DZEKO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi. Dzeko, Jose Mourinho ile görüştükten sonra kararını verecek.