07 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira etkisi! Oyunculara mikrofonlu talimat

Pereira etkisi! Oyunculara mikrofonlu talimat
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Düzce Topuk Yaylası'nda etkisini göstermeye başladı. Sezon öncesi düzenlenen kampta Portekizli hocanın oldukça disiplinli olduğu bilinirken, akşam idmanında futbolcularına yaka mikrofonu aracılığıyla talimat verdi, uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, akşam idmanında futbolcularına yaka mikrofonu aracılığıyla talimat verdi, uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yoğun sis nedeniyle salonda çalışan sarı-lacivertli takım, akşam ise sahaya çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kalede pasa dayalı oyun oynandı. İdmanın kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar bireysel çalışırken, milli takımlarda bulunan oyuncular idmanda yer almadı.

Bu arada, teknik patron Pereira'nın oyuncularla iletişimde kullandığı sistem dikkat çekti. Portekizli teknik adam, yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat ve uyarılarını iletti.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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