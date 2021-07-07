Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte harekat! Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes...
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör Vitor Pereira'nın önderliğinde başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarına başlarken Portekizli teknik adamın eski öğrencileri Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes'i istediği iddia edildi. İşte transfer harekatının detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi ve Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Portekizli teknik adam, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi ve yönetimden eski öğrencilerini transfer etmesini istediği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre; Kariyerinde daha önce Avrupa macerası bulunmayan Brezilyalı futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. İlk etapta menajerler aracılığı ile Lopes'le temasa geçilecek.
İKİSİ BİR ARADA GELECEK
2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Lopes ile uygun şartların sağlanması için girişimler başlayacak. Sarı-lacivertli yönetimin de Marko Arnautovic'le birlikte bu iki transferi bitirmek istediği öğrenildi.
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