07 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte harekat! Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör Vitor Pereira'nın önderliğinde başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarına başlarken Portekizli teknik adamın eski öğrencileri Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes'i istediği iddia edildi. İşte transfer harekatının detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte harekat! Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi ve Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Portekizli teknik adam, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi ve yönetimden eski öğrencilerini transfer etmesini istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte harekat! Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes...

Fanatik'in haberine göre; Kariyerinde daha önce Avrupa macerası bulunmayan Brezilyalı futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. İlk etapta menajerler aracılığı ile Lopes'le temasa geçilecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte harekat! Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes...

İKİSİ BİR ARADA GELECEK

2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Lopes ile uygun şartların sağlanması için girişimler başlayacak. Sarı-lacivertli yönetimin de Marko Arnautovic'le birlikte bu iki transferi bitirmek istediği öğrenildi.

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