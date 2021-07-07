Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte harekat! Marko Arnautovic ve Ricardo Lopes...

İKİSİ BİR ARADA GELECEK

2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Lopes ile uygun şartların sağlanması için girişimler başlayacak. Sarı-lacivertli yönetimin de Marko Arnautovic'le birlikte bu iki transferi bitirmek istediği öğrenildi.

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