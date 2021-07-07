Roma'da bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Dzeko'nun adı birçok takımla anılıyordu. Türkiye'den de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu bilinen yıldız oyuncunun transferindeki sır perdesi aralandı.