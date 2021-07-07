Son dakika transfer haberleri: Edin Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Edin Dzeko sesleri yükselmeye başladı. Adı Beşiktaş ile de anılan Boşnak golcü, sarı-lacivertli kulübün kendisine olan ilgisiyle ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Roma'da bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Dzeko'nun adı birçok takımla anılıyordu. Türkiye'den de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu bilinen yıldız oyuncunun transferindeki sır perdesi aralandı.
Fanatik'in haberine göre; Dzeko'nun, daha önce Türkiye'de forma giyen Bosnalı yakın bir futbolcu arkadaşına, "Şu ana kadar en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi. Görüşmelerimiz sürüyor" dediği öğrenildi.
MLS kulüplerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler alan Boşnak golcünün maliyeti hayli yüksek. Fenerbahçe, İtalyan kulübüne, yıllık 4.5 milyon Euro'luk kontratı üstlenmeyi teklif ederek Dzeko'yu 1 yıllığına kiralamayı, daha sonrası için de Bosnalı oyuncuyla ayrı bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
Mesut Özil gibi önemli bir isimle birlikte oynamaya sıcak bakan Dzeko'nun, sarı-lacivertliler ile pazarlık halinde bulunduğu ifade ediliyor.
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