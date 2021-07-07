Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira, "Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.