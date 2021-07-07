07 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımın başına geçti. Sarı lacivertliler yeni sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanlara Portekizli hocanın yüksek disiplin kuralları uygulaması damga vurdu. İşte Vitor Pereira kuralları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 Giriş Tarihi: 07.07.2021

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde en büyük sorunlardan biri olan teknik direktör konusunu açıklığa kavuşturmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Uzun süre teknik direktörsüz kalan Sarı-Lacivertliler, bu sorunu 2015/16 sezonunda da takımın başında olan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözmüştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Sarı-Lacivertliler, kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanan Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imazaladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Çıktığı ilk idmanda oyuncularla saha içerisinde mini bir toplantı yapan Vitor Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta futbolcularla yakından ilgilenen Vitor Pereira yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Futbolcularına, geçen sezon şampiyonluk kazanamadıklarını ancak kulübe olan bağlılıklarıyla yeni sezonda bunu başaracaklarını aktaran Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Disiplin kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, takım içi iletişiminin önemine değindi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira, "Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

VITOR PEREIRA KURALLARI AÇIKLADI
Öte yandan sürekli disiplin vurgusu yapan Pereira, takımına ve teknik heyete bir dizi kurallar getirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

İşte Vitor Pereira'nın o kuralları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

1) YEMEKLERE KATILMAK ZORUNLU
İlk olarak kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Pereira, yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunmasını şart koştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

2) YEMEK ALIM SÜRECİ BİLE DÜZENLİ
Yemek alım sürecinde bile düzen isteyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, bütün futbolcular yemeklerini almadan teknik heyete müsade etmiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

3) UYKU SAATLERİ TEBLİĞ EDİLİYOR
Beslenmede olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...

Takım içindeki birlik beraberlik ruhundan taviz vermek istemeyen Pereira, tüm detaylar ile bizzat ilgileniyor.

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