Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de askeri disiplin! İşte yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kuralları...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımın başına geçti. Sarı lacivertliler yeni sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanlara Portekizli hocanın yüksek disiplin kuralları uygulaması damga vurdu. İşte Vitor Pereira kuralları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde en büyük sorunlardan biri olan teknik direktör konusunu açıklığa kavuşturmuştu.
Uzun süre teknik direktörsüz kalan Sarı-Lacivertliler, bu sorunu 2015/16 sezonunda da takımın başında olan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek çözmüştü.
Sarı-Lacivertliler, kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanan Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imazaladı.
Çıktığı ilk idmanda oyuncularla saha içerisinde mini bir toplantı yapan Vitor Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta futbolcularla yakından ilgilenen Vitor Pereira yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.
Disiplin kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, takım içi iletişiminin önemine değindi.
Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira, "Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
VITOR PEREIRA KURALLARI AÇIKLADI
Öte yandan sürekli disiplin vurgusu yapan Pereira, takımına ve teknik heyete bir dizi kurallar getirdi.
İşte Vitor Pereira'nın o kuralları...
1) YEMEKLERE KATILMAK ZORUNLU
İlk olarak kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Pereira, yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunmasını şart koştu.
2) YEMEK ALIM SÜRECİ BİLE DÜZENLİ
Yemek alım sürecinde bile düzen isteyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, bütün futbolcular yemeklerini almadan teknik heyete müsade etmiyor.
3) UYKU SAATLERİ TEBLİĞ EDİLİYOR
Beslenmede olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.
Takım içindeki birlik beraberlik ruhundan taviz vermek istemeyen Pereira, tüm detaylar ile bizzat ilgileniyor.
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