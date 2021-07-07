07 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko

F.Bahçe'den sağ bek atağı! Gökhan Gönül'ün yerine geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Gökhan Gönül'le sözleşme uzatmayan sarı lacivertliler, Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko ile ilgileniyor. Kanarya'nın, Hırvat savunmacı için resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran F.Bahçe, sağ beke yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin önceliğinin Sime Vrsaljko olduğu ortaya çıktı. Fazla şans bulamadığı Atletico Madrid ile 2022'ye kadar sözleşmesini bulunan 29 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

F.Bahçe'nin düşük bedelle kadrosuna katmayı planladığı Vrsajko'yu Topuk Yaylası'na yetiştirmeye çalışan Kanarya, tüm şartları zorluyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile La Liga'da yalnızca 9 karşılaşmada 522 dakika sahada kaldı

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