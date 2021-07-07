Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Gökhan Gönül'le sözleşme uzatmayan sarı lacivertliler, Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko ile ilgileniyor. Kanarya'nın, Hırvat savunmacı için resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran F.Bahçe, sağ beke yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin önceliğinin Sime Vrsaljko olduğu ortaya çıktı. Fazla şans bulamadığı Atletico Madrid ile 2022'ye kadar sözleşmesini bulunan 29 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

F.Bahçe'nin düşük bedelle kadrosuna katmayı planladığı Vrsajko'yu Topuk Yaylası'na yetiştirmeye çalışan Kanarya, tüm şartları zorluyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile La Liga'da yalnızca 9 karşılaşmada 522 dakika sahada kaldı

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ