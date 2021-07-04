04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Nabil Dirar geri döndü

Nabil Dirar geri döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Nabil Dirar da İstanbul'a döndü. Sağlık kontrollerinden geçen Faslı oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Nabil Dirar da İstanbul'a döndü. Sağlık kontrollerinden geçen Faslı oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Takımda düşünülmeyen Nabil Dirar'ın Raja Casablanca ile görüştüğü belirtiliyordu. Fas basını tarafların ekonomik koşullarda anlaşamadığını duyurdu.

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