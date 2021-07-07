Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Aaron Boupendza'dan kötü haber! Bir talip daha çıktı...
Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde de hareketli günler geçirecek. Geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana radarında olan Boupendza için Hatayspor ile temaslarını sürdüren Kanarya'ya, Gabonlu oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için forvet hattında değerlendirmek istediği bilinen yıldız isme talipler artıyor.
Fransız basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza'ya Fenerbahçe'nin ardından bir ciddi talip daha çıktı. Buna göre Fransa Lig 1 ekibi RC Lens, gelecek sezondan itibaren kadrosunda Boupendza'yı görmek istiyor.
HOCASI ONAY VERDİ
Öte yandan RC Lens'in teknik direktörü Franck Haise'in, Boupendza'yı beğendiği ve yönetimden oyuncuyu talep ettiği kaydedildi. Öte yandan Boupendza'ya Lens ve Fenerbahçe'nin ardından bir talip daha çıktı.
Buna göre İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın, Aaron Boupendza'ya tali olduğu ve girişimlerin kısa süre içerisinde başlayabileceği kaydedildi.
Aaron Boupendza, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 36 maça çıkmış ve 22 gol üretip, 1 da asist yapmıştı. Gabonlu yıldız, Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada rol aldı.
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