07 Temmuz 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yoğun sis ve yağış nedeniyle salonda gerçekleştirdi. (FB spor haberi)
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası