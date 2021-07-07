07 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe salonda çalıştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yoğun sis ve yağış nedeniyle salonda gerçekleştirdi. (FB spor haberi)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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