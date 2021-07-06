06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Sead Kolasinac müjdesi!

F.Bahçe'ye Kolasinac müjdesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İngiliz basını, Arsenal'in Sead Kolasinac'ın ayrılmasına izin verdiğini yazdı. Bosnalı sol bek için Fenerbahçe girişimleri sürdürüyor. Şartlarda anlaşılması halinde 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, İstanbul'a davet edileceği gelen haberler arasında... (FB spor haberi)

İngiliz basını, Arsenal'in Sead Kolasinac'ın ayrılmasına izin verdiğini yazdı. Bosnalı sol bek için Fenerbahçe girişimleri sürdürüyor. Şartlarda anlaşılması halinde 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, İstanbul'a davet edileceği gelen haberler arasında... Sağ beke gündemde olan Elseid Hysaj'ın ise Lazio ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.
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