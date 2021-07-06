06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni formaları cuma günü tanıtılacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formaların lansmanının cuma günü yapılacağı bildirildi. Tanıtım töreni saat 14.00’te FBTV’den yayınlanacak. Başkan Ali Koç ve yeni forma sponsoru Puma Türkiye yetkilileri de törende hazır olacak. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların lansmanının cuma günü yapılacağı bildirildi. Tanıtım töreni saat 14.00'te FBTV'den yayınlanacak. Başkan Ali Koç ve yeni forma sponsoru Puma Türkiye yetkilileri de törende hazır olacak.
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