06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni formaları cuma günü tanıtılacak

Yeni formalar cumaya
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formaların lansmanının cuma günü yapılacağı bildirildi. Tanıtım töreni saat 14.00’te FBTV’den yayınlanacak. Başkan Ali Koç ve yeni forma sponsoru Puma Türkiye yetkilileri de törende hazır olacak. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların lansmanının cuma günü yapılacağı bildirildi. Tanıtım töreni saat 14.00'te FBTV'den yayınlanacak. Başkan Ali Koç ve yeni forma sponsoru Puma Türkiye yetkilileri de törende hazır olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Topuk Yaylası'nda Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi Topuk Yaylası'nda Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi
F.Bahçe'de flaş Boupendza gelişmesi! Pereira... F.Bahçe'de flaş Boupendza gelişmesi! Pereira...
F.Bahçe'de 3. imza yolda! Pereira'nın vatandaşı geliyor F.Bahçe'de 3. imza yolda! Pereira'nın vatandaşı geliyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör