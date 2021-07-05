Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun, hırslı performansıyla dikkat çekti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun hırslı görüntüsüyle dikkat. Darmstadt ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Pereira'nın yardımcı antrenörleri tarafından yakın takibe alınan Dursun, bireysel çalışmalarda hırslı bir görüntü çizdi.

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