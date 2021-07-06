Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk için düğmeye bastı. Takımın başına Vitor Pereria getirildi. Portekizli hocanın sunduğu ilk rapor doğrultusunda transfer harekatı da sürüyor. Listeye son olarak, Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.
ATABERK DADAKDENİZ
Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
FABIO BORINI
Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEAD KOLASINAC
Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac'a 2 milyon euro teklif edilirken, oyuncunun talebi ise yıllık 3 milyon euro.
HENRY ONYEKURU
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
FABIO MARTINS
Gelecek sezon Diego Perotti ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de kanat arayışları devam ediyor. Fenerbahçe Fabio Martins için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi üzerinde duruyor.
BRUMA
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor. Bruma'nın transferi için Hollanda temsilcisi PSV ile görüşmelere başlandı. 33 karşılaşmaya çıkan Bruma, 9 gol+3 asistlik performans sergiledi.
RICARDO LOPES
Yeni Asır'da yer alan habere göre Portekizli teknik adam eski takımı Shangai'de forma giyen öğrencilerini yönetime sunmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk olarak forvet transferi istedi ve 31 yaşındaki santrfor Ricardo Lopes'in ismini önerdi.
AARON BOUPENDZA
Forvet bölgesinde zenginlik arayan Fenerbahçe'de Boupendza gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu hakkında son kararı Vitor Pereria verecek.
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