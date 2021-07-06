06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk için düğmeye bastı. Takımın başına Vitor Pereria getirildi. Portekizli hocanın sunduğu ilk rapor doğrultusunda transfer harekatı da sürüyor. Listeye son olarak, Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

FABIO BORINI

Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac'a 2 milyon euro teklif edilirken, oyuncunun talebi ise yıllık 3 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Gelecek sezon Diego Perotti ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de kanat arayışları devam ediyor. Fenerbahçe Fabio Martins için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi üzerinde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

BRUMA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışıyor. Bruma'nın transferi için Hollanda temsilcisi PSV ile görüşmelere başlandı. 33 karşılaşmaya çıkan Bruma, 9 gol+3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

RICARDO LOPES

Yeni Asır'da yer alan habere göre Portekizli teknik adam eski takımı Shangai'de forma giyen öğrencilerini yönetime sunmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk olarak forvet transferi istedi ve 31 yaşındaki santrfor Ricardo Lopes'in ismini önerdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Aaron Boupendza, Bruma, Ricardo Lopes... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Forvet bölgesinde zenginlik arayan Fenerbahçe'de Boupendza gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcu hakkında son kararı Vitor Pereria verecek.

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