03 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızı Eda bebek sosyal medyada gündem oldu!

Eda bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor magazin haberleri... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'nin bebekleri Eda, sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Yıldız futbolcunun gönderisi yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin Eda adını verdiği bir kız bebeği oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin sosyal medya paylaşımları da beğeniyle takip ediliyor.

Zaman zaman kızı Eda ile paylaşımlar yapan Mesut Özil'e ilgi büyük. Başarılı futbolcunun takipçileri, son paylaşılan fotoğrafta Eda'yı babasına benzetti. Kullanıcılar, kızıyla tatil yapan Mesut Özil'in bu gönderisini yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım...

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