06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde başladı. Portekizli teknik adam takımdaki kötü havayı dağıttığı ve oyuncularını sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlenirken, en az 3 transfer istediği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Fenerbahçe'ye 5 yıl aranın ardından yeniden teknik direktör olan Vitor Pereira, takımdaki havayı bir anda değiştirdi. Enerjisiyle fark edilen Portekizli teknik adamın takımda hangi oyuncunun gittiği, kaldığı, geçen sezon ne yaptığı dahil her şeyden haberdar olması dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi

HERKESE İSMİYLE HİTAP ETTİ

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli tek tek ilgilenen ve isimleriyle hitap eden Pereira, yeni sezondan kendilerinden beklentisinin ne olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Pereira, takımın havasını bir anda değiştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi

TRANSFER İÇİN YÖNETİMLE TEMASTA

Topuk Yaylası'ndaki ilk idmanda oyuncularına sinerji yükleyen Pereira, bir yandan da gerekli bölgelere transfer yapılması için yönetimle kontak halinde. Pereira'nın en az 3 takviye istediği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi

EKSİK BÖLGELERİ TESPİT EDİYOR

Pereira'nın santrfor ve sol kanat dışında Gökhan Görül'ün durumana göre sağ bek istediği de gelen haberler arasında. Gidenler ve kalanlara göre 2 santrfor takviyesi de gündemde.

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