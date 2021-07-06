Son dakika Fenerbahçe haberleri: Topuk Yaylası'nda Vitor Pereira fırtınası! En az 3 takviye istedi

Fenerbahçe'ye 5 yıl aranın ardından yeniden teknik direktör olan Vitor Pereira, takımdaki havayı bir anda değiştirdi. Enerjisiyle fark edilen Portekizli teknik adamın takımda hangi oyuncunun gittiği, kaldığı, geçen sezon ne yaptığı dahil her şeyden haberdar olması dikkat çekti.