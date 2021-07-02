Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu. Adı Slaven Bilic, Igor Angelovski, Paulo Fonseca ve Vladimir Petkovic gibi birçok isimle anılan Fenerbahçe, Pereira'nın takımın başına getirildiğini açıkladı. Futbolseverler ise sarı-lacivertlilerdeki 2. dönemini yaşayacak olan Vitor Pereira ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira kimdir? Vitor Pereira kaç yaşında? Vitor Pereira hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. (FB spor haberi)

2021/2022 öncesi Emre Belözoğlu ile yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Adı birçok teknik adamla anılan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Yönetim, 2015/2016 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira kimdir? İşte Vitor Pereira ile ilgili tüm bilgiler...

VITOR PEREIRA KİMDİR?

Tam adı Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira olan deneyimli çalıştırıcı, 26 Temmuz 1968 tarihinde Portekiz'in Espinho kentinde dünyaya geldi. İlk teknik direktörlük deneyimini 2011 yılında Porto'da yaşayan Pereira, Al-Ahli ve Olympiakos'u çalıştırdıktan sonra 2015/2016 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına getirildi. Ağustos 2016'da görevden ayrılan 52 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra 1860 Münih ve Shanghai Port takımlarını çalıştırdı.

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