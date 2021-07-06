Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaşlı Şehmus Hazer bir araya geldi! İşte o kareler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon THY EuroLeague'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Beko'da basketbol şubesinden yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaşlı basketbolcu Şehmus Hazer bir araya geldi. Beşiktaş yönetiminin, milli basketbolcunun Sertaç Komsuoğlu ile yaptığı görüşmeden haberdar olmadığı öğrenildi. (FB spor haberi)
ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerde basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer, bir restaurantta yemek yedi.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, sosyal medya hesabından Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine dair fotoğrafları paylaştı. Dikme, paylaşımında Sertaç Komsuoğlu ile Şehmus Hazer'in bir kebapçıda görüştüğünü ve bu görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberi olmadığını belirtti.
Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus'a Anadolu Efes'in de talip olduğu öne sürülmüştü.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, Sertaç Komsuoğlu - Şehmus Hazer görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şenol paylaşımında, "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Basketbolda 🏀Hiçbir oyuncuya borcumuz yok 🏀Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde 🏀Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp,açıklamaları yapacağız.🏀Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun.— Umut Şenol 🦅🏀👨👩👦👦 (@senolumut) July 5, 2021
İşte o kareler:
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