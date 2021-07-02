Son dakika transfer haberleri: Marco Silva’nın gözü Bright Osayi-Samuel'de

Fulham ile anlaşan Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Marco Silva'nın Premier Lig'e dönmek için Championship'i bilen oyuncular istediği ve Bright Osayi-Samuel'i de transfer listesine aldığı iddia edildi. İngiliz yorumcular, Nijerya asıllı oyuncunun Silva'nın Fulham'daki ilk transferi olabileceğini ileri sürdü.

Fulham ile anlaşan Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Marco Silva'nın Premier Lig'e dönmek için Championship'i bilen oyuncular istediği ve Bright Osayi-Samuel'i de transfer listesine aldığı iddia edildi. İngiliz yorumcular, Nijerya asıllı oyuncunun Silva'nın Fulham'daki ilk transferi olabileceğini ileri sürdü.

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