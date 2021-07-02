02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder Marsilya yolunda

Cengiz'den F.Bahçe'ye kötü haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Kanarya'nın kiralamak için çabaladığı Cengiz Ünder, Marsilya'ya gidiyor. Fransız akibini, Roma ile 10 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 kar payı karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kanarya'nın kiralamak için çabaladığı Cengiz Ünder, Marsilya'ya gidiyor. Fransız akibini, Roma ile 10 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 kar payı karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi. Son anda bir pürüz çıkmazsa Cengiz'in Marsilya'ya 4 yıllık imza atacağı ifade edildi.

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