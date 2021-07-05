Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım! Vitor Pereira onay verdi
Fenerbahçe, santrfor transferi için geri sayıma geçti. Sarı lacivertli kurmaylar, yeni hoca Vitor Pereira'ya Vedat Muriqi hakkındaki görüşünü sordu. Portekizli teknik adam, "Alabiliyorsak alalım. Böyle bir forveti isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı-Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı.
FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...
Takvim'de yer alan habere göre, Pereira, yönetime, "Vedat Muriqi alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. Bunun üzerine Fener yönetimi Vedat Muriqi için girişimlerini hızlandırdı.
LAZIO CİDDİ FATURA ÇIKARTIYOR
Geçtiğimiz sezon Lazio'da istediği süreyi alamayan Kosovalı golcü, eski takımı Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak ücret ve kiralama bedelinde orta yolun bulunması gerekiyor.
ÜCRETİN TAMAMI ÖDENECEK!
Vedat için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Lazio, kiralama ücretinden vazgeçmiyor. Ayrıca Vedat'a ödenen ücretin tamanının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor.
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