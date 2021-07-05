FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...

Takvim'de yer alan habere göre, Pereira, yönetime, "Vedat Muriqi alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. Bunun üzerine Fener yönetimi Vedat Muriqi için girişimlerini hızlandırdı.