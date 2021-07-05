05 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım! Vitor Pereira onay verdi

Fenerbahçe, santrfor transferi için geri sayıma geçti. Sarı lacivertli kurmaylar, yeni hoca Vitor Pereira'ya Vedat Muriqi hakkındaki görüşünü sordu. Portekizli teknik adam, "Alabiliyorsak alalım. Böyle bir forveti isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım! Vitor Pereira onay verdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2021

Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı-Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım! Vitor Pereira onay verdi

FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...

Takvim'de yer alan habere göre, Pereira, yönetime, "Vedat Muriqi alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi. Bunun üzerine Fener yönetimi Vedat Muriqi için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım! Vitor Pereira onay verdi

LAZIO CİDDİ FATURA ÇIKARTIYOR

Geçtiğimiz sezon Lazio'da istediği süreyi alamayan Kosovalı golcü, eski takımı Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak ücret ve kiralama bedelinde orta yolun bulunması gerekiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım! Vitor Pereira onay verdi

ÜCRETİN TAMAMI ÖDENECEK!

Vedat için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Lazio, kiralama ücretinden vazgeçmiyor. Ayrıca Vedat'a ödenen ücretin tamanının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kolasinac ısrarı sürüyor! Aradaki fark... Kolasinac ısrarı sürüyor! Aradaki fark...
Kritik transfer zirvesi! O bölgelere takviye istedi Kritik transfer zirvesi! O bölgelere takviye istedi
Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör