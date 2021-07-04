04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereria'yı takımın başına getirdi. Pereria'nın gelişi ile birlikte Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşanacak. Geçtiğimiz yaz transfer dönemi takıma katılan Mauricio Lemos, Yunan ekibinin radarına girdi. İşte detaylar... (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek büyük bir belirsizliği ortadan kaldırırken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katarken takımdan gönderilecek isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın alınamadığı isimlerle vedalaşacak olan Sarı Kanarya'da bu isimlerden biri de Mauricio Lemos...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri

Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri

Son karar Vitor Pereira'ya bırakacakken 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

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