Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Vitor Pereria geldi Mauricio Lemos Yunanistan'a gidiyor... | FB haberleri
Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereria'yı takımın başına getirdi. Pereria'nın gelişi ile birlikte Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşanacak. Geçtiğimiz yaz transfer dönemi takıma katılan Mauricio Lemos, Yunan ekibinin radarına girdi. İşte detaylar... (FB haberleri)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek büyük bir belirsizliği ortadan kaldırırken transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katarken takımdan gönderilecek isimler için de yeni kararlar almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon beklenen performansın alınamadığı isimlerle vedalaşacak olan Sarı Kanarya'da bu isimlerden biri de Mauricio Lemos...
Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.
Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Son karar Vitor Pereira'ya bırakacakken 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası