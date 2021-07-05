Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek olan Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira getirildi. Teknik direktör belirsizliği son bulan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken, Portekizli çalıştırıcının Porto ve Shanghai Port'tan öğrencisi olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Hulk'un, Pereira ile çalıştığı dönemdeki skor katkısı dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle transferi gündeme gelen Hulk, Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim. Brezilyalı gol makinesi, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira ile 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.
599 resmi maçının 135'ini Vitor Pereira yönetiminde oynayan Sambacı, Shanghai'den ayrılırken hocasına da teşekkür edip, "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Atletico Mineiro ile 1.5 yıl daha kontratı olan Hulk'un anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe'de oynamaya da sıcak baktığı belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası