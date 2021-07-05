05 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek olan Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira getirildi. Teknik direktör belirsizliği son bulan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken, Portekizli çalıştırıcının Porto ve Shanghai Port'tan öğrencisi olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Hulk'un, Pereira ile çalıştığı dönemdeki skor katkısı dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle transferi gündeme gelen Hulk, Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim. Brezilyalı gol makinesi, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira ile 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik

599 resmi maçının 135'ini Vitor Pereira yönetiminde oynayan Sambacı, Shanghai'den ayrılırken hocasına da teşekkür edip, "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hulk Pereira ile coşuyor! Dikkat çeken istatistik

Fotomaç'ın haberine göre; Atletico Mineiro ile 1.5 yıl daha kontratı olan Hulk'un anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe'de oynamaya da sıcak baktığı belirtiliyor.

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