Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle transferi gündeme gelen Hulk, Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim. Brezilyalı gol makinesi, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira ile 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.