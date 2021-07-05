Fenerbahçe'de bugün işbaşı yapacak olan Vitor Pereira'nın futbol takımının mevcut kadrosunu genel olarak yeterli bulduğu bildirildi. Yönetimle yaptığı görüşmelerde oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik direktörün, özellikle kaleci Altay, Szalai, Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Pelkas'ın üst düzey oyuncular olduğunu dile getirdiği ifade edildi.