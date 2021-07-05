Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kritik transfer zirvesi! Vitor Pereira o bölgelere takviye istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası uzun süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, 2015/2016 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen ve pazartesi günü Topuk Yaylası'nda takımın başında yer alacak olan tecrübeli çalıştırıcı, ayağının tozuyla yönetimle bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Pereira'nın mevcut kadrodan memnun olduğu ancak 4 bölgeye takviye istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de bugün işbaşı yapacak olan Vitor Pereira'nın futbol takımının mevcut kadrosunu genel olarak yeterli bulduğu bildirildi. Yönetimle yaptığı görüşmelerde oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik direktörün, özellikle kaleci Altay, Szalai, Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Pelkas'ın üst düzey oyuncular olduğunu dile getirdiği ifade edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli hocanın; forvet, kanat ve beklere yapılacak transferlerle şampiyonluğa ulaşabileceklerini söylediği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da Pereira'nın bu değerlendirmelerinden memnun kaldığı ve istediği transferleri yapma sözü verdiği bildirildi.
GUSTAVO KALSIN
Vitor Pereira'nın Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediği belirtildi. Portekizli teknik adamın, Brezilyalı ön liberodan orta sahada defansif olarak yararlanmayı planladığı ifade ediliyor. 33 yaşındaki Gustavo'nun yüksek ücreti en büyük sorun.
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