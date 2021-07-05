Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Filip Novak'tan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, sol bek bölgesini güçlendirmek için arayışlarını hızlandırdı. Caner Erkin'in yanına bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı olan Sead Kolasinac isim girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin teklifiyle Boşnak futbolcunun istediği ücret arasında 1 milyon Euro'luk fark olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Transfere hız veren sarı-lacivertliler, Arsenal'li Sead Kolasinac ile görüşmeleri ileri düzeye taşıdı. Fotomaç'ın haberine göre; Bosnalı oyuncuya, yıllık 2 milyon euro önerildiği, 28 yaşındaki sol bekin ise 3 milyon euro talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında. Kolasinac'ın bonservisini almak için Arsenal ile masada olduğu belirtildi.

Sol beke ise Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko gündemde. 29 yaşındaki Hırvat bekin 1 yıl daha kontratı var.

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