05 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de kaleciler sıkı çalışıyor

Fenerbahçe’de kaleciler sıkı çalışıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kamoa giren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde genç kaleciler Berke Özer, Bartu Kulbilge ve Canberk Aydemir, kaleci antrenörü Michael Kraft eşliğinde devam etti. (FB spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de genç kaleciler çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Milli takım kadrosunda olması sebebiyle izinli olan ve çarşamba günü kampa katılması beklenen Altay Bayındır'ın yokluğunda genç kaleciler Berke Özer, Bartu Kulbilge ve Canberk Aydemir, kaleci antrenörü Michael Kraft eşliğinde devam etti. Kraft'ın sürekli uyardığı ve yakından ilgilendiği genç kalecilerin hırslı görüntüsü dikkat çekti.

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