05 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla bir araya geldi. 5 yıl önce sarı lacivertli takımı bir kez daha çalıştıran Portekizli teknik adam, o dönemde sorun yaşadığı Caner Erkin ile de karşılaştı. İkili arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti. İşte o konuşma... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderken, yolculuk öncesi Caner Erkin ile Vitor Pereira arasındaki sohbet dikkat çekmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Sabah kahvaltısında takımla bir araya gelerek futbolcularla tek tek selamlaşan Portekizli teknik adam, eski döneminden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin'le ise hayli sıcak görüntüler sergiledi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"
İkili arasındaki sohbet dikkat çekerken, ikilinin neler konuştuğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Pereira'nın ayrıldığı dönemde oynattığı futbolla ilgili yaptığı yorum nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, aynı sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Caner bedelsiz olarak Inter'e imza atarken, İtalyan kulübüyle hiç maça çıkmadan Beşiktaş'a kiralandı. Caner ile Pereira arasında ise devam eden bir sorun veya küslük bulunmadığı bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Caner'in Galatasaray derbisi öncesi kadroya verdiği tepkinin anlık olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun yakın çevresine "Bazen böyle sürtüşmeler olur ama bunlar hep o anda kalır. Hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Fenerbahçe'ye geri döndüğü için mutluyum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Pereira'nın da yönetime verdiği raporda Caner'in tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ettiği ve takımda kalması yönünde fikir belirttiği kaydedildi.

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