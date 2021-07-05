Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla bir araya geldi. 5 yıl önce sarı lacivertli takımı bir kez daha çalıştıran Portekizli teknik adam, o dönemde sorun yaşadığı Caner Erkin ile de karşılaştı. İkili arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti. İşte o konuşma... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sabah kahvaltısında takımla bir araya gelerek futbolcularla tek tek selamlaşan Portekizli teknik adam, eski döneminden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin'le ise hayli sıcak görüntüler sergiledi.

"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"

İkili arasındaki sohbet dikkat çekerken, ikilinin neler konuştuğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.

Pereira'nın ayrıldığı dönemde oynattığı futbolla ilgili yaptığı yorum nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, aynı sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Caner bedelsiz olarak Inter'e imza atarken, İtalyan kulübüyle hiç maça çıkmadan Beşiktaş'a kiralandı. Caner ile Pereira arasında ise devam eden bir sorun veya küslük bulunmadığı bildirildi.