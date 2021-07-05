Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında ilginç diyalog!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla bir araya geldi. 5 yıl önce sarı lacivertli takımı bir kez daha çalıştıran Portekizli teknik adam, o dönemde sorun yaşadığı Caner Erkin ile de karşılaştı. İkili arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti. İşte o konuşma... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderken, yolculuk öncesi Caner Erkin ile Vitor Pereira arasındaki sohbet dikkat çekmişti.
Sabah kahvaltısında takımla bir araya gelerek futbolcularla tek tek selamlaşan Portekizli teknik adam, eski döneminden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin'le ise hayli sıcak görüntüler sergiledi.
"SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?"
İkili arasındaki sohbet dikkat çekerken, ikilinin neler konuştuğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.
Pereira'nın ayrıldığı dönemde oynattığı futbolla ilgili yaptığı yorum nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, aynı sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
Caner'in Galatasaray derbisi öncesi kadroya verdiği tepkinin anlık olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun yakın çevresine "Bazen böyle sürtüşmeler olur ama bunlar hep o anda kalır. Hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Fenerbahçe'ye geri döndüğü için mutluyum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Pereira'nın da yönetime verdiği raporda Caner'in tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ettiği ve takımda kalması yönünde fikir belirttiği kaydedildi.
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