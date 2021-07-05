ANDRIY YARMOLENKO

Fenerbahçe ve Galatasaray EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ukraynalı yıldız için yarış halinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre West Ham United formasıyla 6 milyon euro kazanan yıldız için Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı.