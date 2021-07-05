Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Andriy Yarmolenko, Arnautovic, Moussa Djenepo... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria getirildi. İlk raporunu hazırlayan Portekizli hoca yönetimden eksik bölgelere transfer talebini iletti. Transfer listesine Andriy Yarmolenko, Arnautovic, Moussa Djenepo gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
SEAD KOLASINAC
Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac'a 2 milyon euro teklif edilirken, oyuncunun talebi ise yıllık 3 milyon euro.
FABIO BORINI
Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAAN AYHAN
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, milli yıldız Kaan Ayhan için yarışıyor. Sabah'a açıklamalarda bulunan Sassuolo yetkilileri, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre biraz daha önde olduğunu bildirdi.
HENRY ONYEKURU
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
MOUSSA DJENEPO
Moussa Djenepo da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan kanatlar arasında. Sarı lacivertli ekip hücum gücünü arttırmak için kanatta kabarık bir listeyi elinde tutuyor.
FABIO MARTINS
Gelecek sezon Diego Perotti ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de kanat arayışları devam ediyor. Fenerbahçe Fabio Martins için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi üzerinde duruyor.
ANDRIY YARMOLENKO
Fenerbahçe ve Galatasaray EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ukraynalı yıldız için yarış halinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre West Ham United formasıyla 6 milyon euro kazanan yıldız için Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı.
MARKO ARNAUTOVIC
Gelecek sezon transfer harekatını sürdüren ve önceliğini forvet bölgesine veren Fenerbahçe, Vitor Pereria'nın eski öğrencisi Marko Arnautovic'i gündemine aldı.
HULK
Kanarya, Pereira ile beraber Porto ve Shanghai'de çalışan Brezilyalı star Hulk'u istiyor. Yıldız futbolcu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak henüz maddi konularda anlaşma sağlanamadı. Öte yandan yıldız futbolcu da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.
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