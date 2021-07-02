02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 22'lik kaleci: Ataberk Dadakdeniz

F.Bahçe'ye 22'lik kaleci!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Harun Tekin ve Oytun Özdoğan ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in peşinde olduğu belirtildi. 22 yaşındaki kalecinin, yeşil-beyazlı takım ile sözleşmesi sona erdi. Ataberk ile görüşmeleri sürdüren yönetimin anlaşma sağlaması halinde birkaç gün içinde bu transferi açıklayacağı ifade edildi.

Harun Tekin ve Oytun Özdoğan ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in peşinde olduğu belirtildi. 22 yaşındaki kalecinin, yeşil-beyazlı takım ile sözleşmesi sona erdi. Fotomaç'ın haberine göre; Ataberk ile görüşmeleri sürdüren yönetimin anlaşma sağlaması halinde birkaç gün içinde bu transferi açıklayacağı ifade edildi. 1.86 boyundaki Ataberk, geçen sezon 1.Lig'de 20 maçta Bursaspor'un kalesini korurken, 32 gol yedi.

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