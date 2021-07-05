05 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, gelecek sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik adam, 5 yıl sonra yeniden sarı lacivertlilerin başına geçti. 52 yaşındaki hocanın takımın başına gelmeden önce yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. Raporda Attila Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci detayları dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Baki, Portekizli hocanın her şeye hakim olduğunun, anlaşmadan önce kendilerine takımla ilgili sunum yaptığının altını çizmişti. Sabah'ın haberine göre; 52 yaşındaki hocanın raporunda öne çıkanlar belli oldu.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

SİSTEM ESNEK OLACAK

Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Szalai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

SANTRFOR VE KANAT ÖNCELİK

Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Pereira mevki olarak santrfor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

ORTA ALANDA EN İYİ TAKIMIZ

Orta alanda Fenerbahçe'nin Türkiye'nin açık ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pereira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını belirtti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Bu bölgedeki tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli olarak kullanacağını kaydeden Portekizli, hücum bölgesindeki çeşitliliğin artması halinde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklarını belirtti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

TARAFTARA İLK MESAJ: BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira dün akşam saatlerinde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Pereira ve yardımcılarını, yönetici Selahattin Baki karşıladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

52 yaşındaki teknik direktör İstanbul'a iner inmez duygularını paylaşırken, "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Fantastik bir taraftar kitlesi, beraber çalışırsak sezon sonunda kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın transfer raporu ortaya çıktı! Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can...

BU KULÜBÜ HEP KALBİMDE TUTTUM

Fenerbahçe'ye yeniden döndüğü için gururlu olduğunu belirten Pereira, "Bu kulüp için çalışacak ve savaşacak olmaktan mutluyum. Bu takımı ve taraftarı her zaman kalbimde tuttum. Taraftarın tutkusu her zaman farklı ve özeldi. Hak edilen başarılar için savaşacağım" diye konuştu.

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