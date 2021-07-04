Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Sead Kolasinac atağı! Mesut Özil ile oynamak istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Uzun süren teknik direktör arayışını çözüme kavuşturan ve takımın başına 2015/2016 sezonunda da sarı-lacivertlileri çalıştıran Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi Filip Novak'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, Caner Erkin'in yanına bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı olan ve geçtiğimiz sezon Schalke 04'te kiralık olarak forma giyen Sead Kolasinac'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Boşnak futbolcunun da Mesut Özil ile yeniden oynamak istediği ve transfere sıcak baktığı öğrenildi. (FB spor haberi)

Pereira'nın yönetimden ilk etapta bir forvet, skorer bir kanat oyuncusu ile iki bek istediği gelen haberler arasında... Sol bek için hedef Sead Kolasinac. Bir süredir gündemde olan Bosnalı oyuncu için yönetimin resmi girişimleri başlatacağı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; Arsenal ile 1 yıl daha kontratı olan Kolasinac'ın da hem eski takım arkadaşı hem de yakın dost olduğu Mesut Özil faktörü nedeniyle F.Bahçe'ye olumlu baktığı ifade ediliyor. Geçen sezonu Schalke'de kiralık geçiren 28 yaşındaki Sead, Bundesliga'da 17 maçta 1 gol+1 asistlik grafik sergiledi.

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