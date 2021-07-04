04 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yer yerinden oynayacak! Hulk Vitor Pereira ile geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımı kimin çalıştıracağı merak konusu olan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, 2015/2016 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pereira'nın 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Topuk Yaylası kampında takımın başında olacağı açıklanırken, sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi. Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe, forvet hattına bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Vitor Pereira'nın Porto ile Shanghai Port'ta 4 sezon beraber çalıştığı ve Beşiktaş'ın da renklerine bağlamak istediği Brezilyalı yıldız Hulk transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yer yerinden oynayacak! Hulk Vitor Pereira ile geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın getirilmesiyle gözler transfere çevrildi... İkinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi. 34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yer yerinden oynayacak! Hulk Vitor Pereira ile geliyor

Yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor. Fotomaç'ta yer alan haberde; Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yer yerinden oynayacak! Hulk Vitor Pereira ile geliyor

REKORLARIN ADAMI
Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi. Deneyimli forvet, Brezilya Milli Takımı'nda Olimpiyat Elemeleri dahil 53 karşılaşmada 12 gole imza attı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yer yerinden oynayacak! Hulk Vitor Pereira ile geliyor

2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euro gibi o zaman için rekor bir bedelle transfer olan Hulk, 2016'da ise 55.8 milyon euro bonservis karşılığında Çin'in Shanghai SIPG takımına gitti.

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